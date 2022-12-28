Приметы на 29 декабря: что нельзя делать в день Агея Инесея

Приметы на 29 декабря: что нельзя делать в день Агея Инесея
Фото: www.unsplash.com
Поведение погоды может предсказать будущее

29 декабря наши предки внимательно следили за тем, что происходит на улице. Если иней густым покрывалом ложился на растительность и здания, значит Святки будут теплыми. Обилие сугробов у заборов дома предвещало скудный урожай в будущем году.

Что нельзя делать 29 декабря

Очень важно провести день в кругу семьи. Нельзя покидать своих родных и заниматься личными делами. В противном случае в самое ближайшее время семейные узы могут дать трещину.

Нельзя расхаживать с пустым кошельком. Важно положить в него побольше денег, а иначе весь год человек проведет в финансовой дыре.

А еще в эту дату нельзя ремонтировать обувь. Нарушение данной традиции может привести к тому, что человека выгонят из дома или уволят с любимой работы.

Вранье и клевета также под строгим запретом. Недостойное поведение может привести к самым плачевным последствиям.

Приметы на 29 декабря

Морозная погода установилась – холодно будет до самого Крещения.

Погода на Агея Инесея покажет, каким будет апрель.

Мороз на 29 декабря говорит о том, что зимний период будет очень холодным.

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