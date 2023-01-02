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3 января было важным днем для жителей Руси. Зима находилась в самом разгаре, людям было важно проверить запасы продовольствия и корма для скота на зимние месяцы. В современном мире в Прокопьев день можно подвести итоги прошедшего года и наметить планы на будущее.
В эту дату запрещается желать родным и близким здоровья, богатства и успехов на всех поприщах жизни. Считается, что благоприятные пожелания услышит нечистая сила и постарается сделать все ровно наоборот.
Также нельзя давать клятвы и пытаться в чем-то убедить собеседника. Громкие заявления в будущем могут сыграть против говорившего.
Незамужние девушки не должны много болтать. Наши предки верили, что пустые разговоры в эту дату приведут к тому, что девушка надолго засидится в девках.
Если мороз ослабил свою хватку, значит скоро начнется пасмурная погода.
Вороны ведут себя излишне активно – жди мощные снегопады.
Сильная метель в Прокопьев день говорит о том, что зимний период затянется дольше обычного.
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