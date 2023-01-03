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4 января православная церковь чтит память знаменитой религиозной деятельницы Анастасии. Святая помогала людям, которых истязали за их веру в Иисуса Христа, избавиться от уз страха. Именно поэтому Анастасия получила второе имя Узорешительница.
В эту дату не стоит заниматься косметическими процедурами. Под особым запретом прокалывание ушей – считается, что день крайне не благоприятен для такой манипуляции, она может привести к неприятным последствиям.
Нельзя жестоко обращаться с животными. Плохое отношение к братьям нашим меньшим приведет к тому, что агрессивный человек весь год будет тяжело болеть.
Нельзя перемещаться по дому без тапочек. На Руси считали, что такое поведение обернется серьезными потерями в доходах. Ходить босым на Анастасию – плохая идея.
Большая облачность говорит о том, что две недели будут идти мощные снегопады.
Ощущение тяжести в теле предвещает резкое похолодание.
Погода на Анастасию будет стоять такой же, каким окажется октябрь.
И рассыпался в оправданиях
У незалежных есть серьезные проблемы с использованием вооружения