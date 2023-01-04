Приметы на 5 января: что нельзя делать в Федулов день

Приметы на 5 января: что нельзя делать в Федулов день
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С особым вниманием необходимо отнестись к домашним любимцам

Народный календарь наших предков сообщает, что 5 января на Руси было принято отмечать Федулов день. Известно, что в эту дату особым почетом пользуется домашняя животинка. Отличной идеей будет порадовать пушистых обитателей дома новой игрушкой или продолжительной прогулкой.

Что нельзя делать 5 января

Строго запрещается обижать братьев наших меньших. Также не стоит надолго оставлять их без присмотра. Наши предки верили, что в Федулов день нечистая сила с особым интересом относится к животным – оставленных без присмотра зверей могут умыкнуть.

Также в эту дату не стоит злить домового. Считается, что его может серьезно опечалить уборка на кухне, в особенности в зоне духового шкафа.

Лучше исключить активное пользование острыми предметами. Если есть возможность, 5 января не стоит притрагиваться к ножам.

Приметы на 5 января

Мощные снегопады и сильный ветер предвещают плохую погоду в середине будущего лета.

Тревожное поведение домашних животных обещает сильную пургу.

Если шерстяные товарищи весь день проспали, скоро погода улучшится.

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