Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана

Традиционно в этот праздник угощали едой пастухов

В понедельник, 9 января, в православии традиционно вспоминают мученика Стефана, который проповедовал слово Божие в Иерусалиме и был за это жестоко наказан. Его речи на суде представители синагоги не могли слушать, затыкали уши руками и кидали в него камнями. В итоге его вывели за город и забили до смерти, хотя окончательный приговор Стефану доподлинно неизвестен. В народе верили, что в этот день особое внимание нужно уделить пастухам.

Что можно делать 9 января

Нужно было угощать вкусностями и чествовать пастухов.

Обязательно заботились о лошадях – кормили, поили, чистили.

Ставили по углам двора осиновые колья – верили, что так можно защитить дом от ведьм.

Женщины должны были желать всем родственникам здоровья и достатка.

Верили, что в этот день следует гадать на замужество.

Что нельзя делать 9 января

Запрещалось рубить дрова до заката. Иначе можно было сильно травмироваться.

Молодые девушки после пробуждения не должны были ступать босыми ногами на холодный пол, чтобы не лишиться красоты.

Рукоделие было под запретом.

Мужчины не должны были в этот день брать в руки нож.

Приметы на 9 января