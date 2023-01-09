Приметы на 10 января: что нельзя делать в Домочадцев день

Приметы на 10 января: что нельзя делать в Домочадцев день
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Православные читали заговоры для защиты дома от нечистой силы

Православные 10 января старались все делать дружно, вместе и по-семейному – и по хозяйству занимались хлопотными делами, и садились исключительно вместе за стол в Домочадцев день.

Традиции и обычаи

Для исполнения всех желаний, которые были у семьи, вставали на красную горку в деревни и вбивали в нее накануне Рождественского мясоеда колья. 10 января каждая семья на один колышек вязала по кусочку ткани и загадывала желание.

А еще в этот день домочадцы вместе читали заговоры для защиты дома от нечистой силы.

Что нельзя делать в Домочадцев день

Так как начинался Рождественский мясоед, нельзя было накрывать постный стол. Исключительно разнообразные блюда с мясом, которыми можно дополнить овощи и гарнир. Чествовали старших – пожилым дарили теплые вещи и сладости. Проявление неуважения к основателям рода не допускалось.

Приметы на 10 января

  • Иней утром собрался на скирдах – к дождливому лету;
  • Густой снегопад – к хорошему урожаю хлеба;
  • Безветренная погода – к урожайному году.
новости партнеров

Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ

Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей