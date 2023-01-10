Приметы на 11 января: что нельзя делать в Домочадцев день

Приметы на 11 января: что нельзя делать в Домочадцев день
Фото: unsplash.com
Среду лучше всего провести с родными за роскошным застольем

В России 11 января 2023 года в народе отмечают праздник, который получил название Домочадцев день или Рождественский мясоед. Его так прозвали, поскольку с этого дня православные могли есть мясо, а также было принято собирать всех домашних за большим столом и устраивать грандозный ужин.

Что можно делать 11 января

  • Обязательно нужно было готовить мясные блюда и как можно больше. 
  • Вся семья традиционно загадывала общее желание, которое должно сбыться в предстоящем году.
  • Нужно было одаривать самых старших членов семьи подарками для хорошего здоровья. Это могут быть теплые носки или полезные угощенья.

Что нельзя делать 11 января

  • Запрещалось брать в долг деньги или продукты. Иначе весь год проведешь в долговой яме.
  • Женщины не должны были выпекать сдобу или хлеб.
  • Любое рукоделие тоже в этот день было запретным.
  • Было недопустимо белить печку – иначе можно разгневать Домового. В современности советуют не делать никакого ремонта в этот день.
  • Считали, что нельзя открывать окна 11 января, чтобы не выпустить из дома счастье.

Приметы на 11 января

  • Если кошки клубками сворачваются на теплом – будут морозы при ясной погоде. Или если животное проводит весь день во сне, то скоро придет потепление.
  • Собака вышла из будки и спит на снегу – будет метель.
  • Январь выдался теплым – жди холодного марта. И наоборот.
  • Если морозы в начале месяца крепкие, то лето будет жарким.
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