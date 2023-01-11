Приметы на 12 января: что нельзя делать в день Анисьи
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Праздник был особенно важен для тех, кто страдает от желудочных недугов
В четверг, 12 января, принято вспоминать святую Анисью Солунскую, которая всю жизнь посвятила служению Богу. Ее убил воин, который позвал девушку на языческий праздник, но она в этом отказала, заявив, что верит в Иисуса. В народе праздник называют Анисья-желудочница, поскольку было принято забивать домашний скот и судить по их внутренностям о погоде зимой.
Что можно делать 12 января
Нужно было молиться святой, чтобы избавиться от проблем с желудком.
Обязательно ходили в гости и устраивали пышные застолья, варили блюда из требухи.
Что нельзя делать 12 января
Под запретом было шитье и прочее рукоделие.
Старались не съедать соленую пищу, чтобы не лишиться здоровья.
Запрещалось принимать подарки от посторонних людей.
Любая тяжелая работа в этот день считалась недопустимой.
Приметы на 12 января
Если вороны сели на низкие ветки – скоро придут сильные морозы.
Если в течение дня ветер постоянно меняет направление, то погода испортится.