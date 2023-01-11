Приметы на 12 января: что нельзя делать в день Анисьи

Приметы на 12 января: что нельзя делать в день Анисьи
Фото: unsplash.com
Праздник был особенно важен для тех, кто страдает от желудочных недугов

В четверг, 12 января, принято вспоминать святую Анисью Солунскую, которая всю жизнь посвятила служению Богу. Ее убил воин, который позвал девушку на языческий праздник, но она в этом отказала, заявив, что верит в Иисуса. В народе праздник называют Анисья-желудочница, поскольку было принято забивать домашний скот и судить по их внутренностям о погоде зимой. 

Что можно делать 12 января

  • Нужно было молиться святой, чтобы избавиться от проблем с желудком.
  • Обязательно ходили в гости и устраивали пышные застолья, варили блюда из требухи. 

Что нельзя делать 12 января

  • Под запретом было шитье и прочее рукоделие.
  • Старались не съедать соленую пищу, чтобы не лишиться здоровья.
  • Запрещалось принимать подарки от посторонних людей.
  • Любая тяжелая работа в этот день считалась недопустимой. 

Приметы на 12 января

  • Если вороны сели на низкие ветки – скоро придут сильные морозы.
  • Если в течение дня ветер постоянно меняет направление, то погода испортится.
  • Кошка спит на спине – жди потепления.
  • В этот день пошел снег – лето окажется дождливым. 
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