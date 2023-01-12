Приметы на 13 января: что нельзя делать в Васильев вечер

Стол на ужин в этот день должен ломиться от еды

В православии 13 января принято вспоминать святую Меланию Младшую, которая смогла исцелиться от тяжелой болезни только после того, как дала обет целомудрия. В народе день назывался Васильевым вечером, его отмечали перед началом Нового года по старому стилю.

Что можно делать 13 января

Считалось, что в этот день нужно наготовиться как можно больше угощений – чтобы столы ломились. От этого появилась поговорка "Как на Маланьину свадьбу".

Обязательно обходили соседские дома, распевая песни и получая что-то в подарок от хозяев.

Нужно было в полночное время выйти во двор и стряхнуть с плодовых деревьев снег. Верили, что так в будущем они принесут больше урожая.

На стол традиционно ставили тарелку с зерном – чтобы в году семья была при деньгах.

Что нельзя делать 13 января

С пробуждения говорить было нельзя – только после умывания.

Ссоры, брань и ругань были под запретом.

Считалось, что нельзя этот день проводить ужин экономно. Иначе придется жить впроголодь весь год.

Давать денег в дол в этот день нельзя.

Приметы на 13 января