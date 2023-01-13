Приметы на 14 января: что нельзя делать в Васильев день

Приметы на 14 января: что нельзя делать в Васильев день
Фото: unsplash.com
По погоде в этот день судили о будущем урожае

В славянском календаре суббота 14 января является Васильевым днем. Его прозвали так в честь святого Василия Великого, которого считали покровителем свиней. 

Что можно делать 14 января

  • Нужно было печь печенье, которое по форме напоминает домашний скот.
  • Люди ходили к колодцу, набирали свежей воды и умывались, чтобы обрести здоровье на весь год.
  • День традиционно проводили в доме у старшего члена семьи.
  • Обязательно ставили на стол блюда из свинины.

Что нельзя делать 14 января

  • Запрещалось проводить этот день скромно – нужно было приготовить много угощений и веселиться. 
  • Под запретом было и приготовление рыбы. Верили, что в противном случае год придется провести молча.
  • Было недопустимо в этот праздник долго спать. 
  • Женщины не должны были смотреться в чужое зеркальце.
  • Нельзя было игнорировать просьбы о помощи со стороны родных, иначе в новом году их можно лишиться. 

Приметы на 14 января

  • Если в этот день стоит туман, то жди хорошего урожая в будущем. Морозная и снежная погода тоже предвещает урожайный год.
  • Буйный ветер говорит о том, что в сезон будет много орехов.
  • Ночью видно много звезд – жди ягодного урожая.
  • Если началась оттепель, то лето окажется холодным. 
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