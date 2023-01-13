Приметы на 14 января: что нельзя делать в Васильев день

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По погоде в этот день судили о будущем урожае

В славянском календаре суббота 14 января является Васильевым днем. Его прозвали так в честь святого Василия Великого, которого считали покровителем свиней. Что можно делать 14 января Нужно было печь печенье, которое по форме напоминает домашний скот.

Люди ходили к колодцу, набирали свежей воды и умывались, чтобы обрести здоровье на весь год.

День традиционно проводили в доме у старшего члена семьи.

Обязательно ставили на стол блюда из свинины. Что нельзя делать 14 января Запрещалось проводить этот день скромно – нужно было приготовить много угощений и веселиться.

Под запретом было и приготовление рыбы. Верили, что в противном случае год придется провести молча.

Было недопустимо в этот праздник долго спать.

Женщины не должны были смотреться в чужое зеркальце.

Нельзя было игнорировать просьбы о помощи со стороны родных, иначе в новом году их можно лишиться. Приметы на 14 января Если в этот день стоит туман, то жди хорошего урожая в будущем. Морозная и снежная погода тоже предвещает урожайный год.

Буйный ветер говорит о том, что в сезон будет много орехов.

Ночью видно много звезд – жди ягодного урожая.

Если началась оттепель, то лето окажется холодным.