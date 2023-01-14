15 января было важным и весьма тревожным днем для наших предков. На Руси верили, что именно в эту дату таинственный черный петух дарит своему куриному семейству яйцо, из которого летом вылупится Василиск. В целом, считалось, что день весьма не благоприятный, происходящие события могут обернуться большой бедой в будущем.
Что нельзя делать 15 января
Под строгим запретом находится поедание куриного мяса. Обед или ужин из аппетитной курочки накличет беду на всю семью.
Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками. В этот день человек особенно слаб и может быть обманут нечистой силой.
Поход к парикмахеру лучше отложить. Скорее всего, результат не удовлетворит клиента салона, а волосы будут отрастать очень долго.
Женщин необходимо избавить от обязанностей по кухне. В эту дату притрагиваться к еде и готовить могут только представители сильного пола.
Приметы на 15 января
Сверкающие на небосводе яркие звезды предвещают резкое похолодание.
Если в Куриный праздник разразилась буря, ближайшие недели будут стоять трескучие морозы.
Беспокойное поведение домашних любимцев свидетельствует о скором ухудшении погоды.