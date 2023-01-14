В эту дату вспоминают святого Сильвестра

15 января было важным и весьма тревожным днем для наших предков. На Руси верили, что именно в эту дату таинственный черный петух дарит своему куриному семейству яйцо, из которого летом вылупится Василиск. В целом, считалось, что день весьма не благоприятный, происходящие события могут обернуться большой бедой в будущем.

Что нельзя делать 15 января



Приметы на 15 января

Под строгим запретом находится поедание куриного мяса. Обед или ужин из аппетитной курочки накличет беду на всю семью.Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками. В этот день человек особенно слаб и может быть обманут нечистой силой.Поход к парикмахеру лучше отложить. Скорее всего, результат не удовлетворит клиента салона, а волосы будут отрастать очень долго.Женщин необходимо избавить от обязанностей по кухне. В эту дату притрагиваться к еде и готовить могут только представители сильного пола.Сверкающие на небосводе яркие звезды предвещают резкое похолодание.Если в Куриный праздник разразилась буря, ближайшие недели будут стоять трескучие морозы.Беспокойное поведение домашних любимцев свидетельствует о скором ухудшении погоды.