Приметы на 18 января: что нельзя делать в Святки

Праздник нужно было провести в приготовлении к посту
В среду 18 января у православных большой праздник, который называется Крещенский сочельник. В народе его именуют Голодный вечер, Голодная кутанья или Святки. Считалось, что с этого дня проводить пышные застолья не стоит – нужно было начинать готовиться к посту.
Что можно делать 18 января
Считалось, что святочная ночь отлично подходит для гадания. Проводили обряды на суженого, урожай, достаток, здоровье и спокойствие в доме.
Обязательно собирали освященную воду. Верили, что она помогает исцелению.
Снег в этот день тоже считался лечебным. Люди им умывались и добавляли в еду домашнему скоту.
Нужно было соблюдать строгий пост.
Что нельзя делать 18 января
Запрещалось убирать в доме вечером. Иначе Домовой уйдет прочь.
Ругательства и ссоры в этот день считались недопустимыми.
Было не допустимо ставить на стол четное количество блюд.
Нельзя в этот день плакать.
Впускать в дом чужую кошку и собаку запрещалось.
Приметы на 18 января
Если на небе звездно – жди прихода морозов.
Если в этот день ветер дует с юга, то лето окажется дождливым.
Перед Крещением идет снег – хлеб уродится. Если небо безоблачное – созреет много гороха.
В этот день Луна не небе полная, значит, будет большой разлив.