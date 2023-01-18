Приметы на 19 января: что нельзя делать в Святое Богоявление

Православные отмечают в четверг 19 января большой прадзник – Крещение Господне или Богоявление. В народе день еще называют Водокрещи из-за традиционных обрядов, которые принято в него проводить.
Что можно делать 19 января
Люди принимали участие в крестном ходе и собирали святую воду. После традиционно купали в водоеме – так они смывали с себя грехи и излечивались от недугов.
Домашний скот кормили хлебом, который размачивали в освященной воде. Так животные обретали здоровье.
Молодые парни подсматривали в окна незамужних девушек. Те, в свою очередь, выносили им орехи, и еесли один из них был перемотан красной лентой, то это было знаком готовности принять сватов.
Что нельзя делать 19 января
- В Крещение и в течение всей недели было категорически запрещено полоскать белье в реках и других водоемах.
- Запрещалось нырять в прорубь без причастия.
- Было недопустимо ставить на стол девять различных блюд – их число должно быть либо больше, либо меньше. Но никак не четным.
- Старались не ставить обувь за порог.
- В долг на Крещение не давали.
- Любые жалобы на собственную судьбу были под запретом.
Приметы на 19 января
- Если на небе звезды горят ярко – скоро придут морозы.
- На Крещение погода стоит ясная и морозная – жди засушливого лета.
- Если в праздник началась оттепель, то больше похолоданий не будет.