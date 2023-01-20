21 января наши предки отмечали день Емельяна зимнего. В эту дату нужно особое внимание уделять родным и близким. Наши предки отправлялись по гостям и обязательно брали с собой самые вкусные угощения. Такой ритуал обещал сделать весь год удачным.
Что нельзя делать 21 января
В эту дату категорически запрещается находиться в одиночестве и молчать. В противном случае весь год пройдет в тоске и непонимании со стороны окружающих.
Также строго запрещается в эту дату бездельничать. Если проваляться весь день на диване, финансового благополучия в этом году не видать.
Если 21 января установилась дурная погода, лучше отказаться от дальних поездок. В эту дату серьезно повышается риск получить травму или подхватить опасное заболевание.
Приметы на 21 января
Если за окном разбушевался сильный ветер, ждать хорошего урожая этим летом не приходится.
Птички громко чирикают – скоро погода заметно улучшится.
Ярко горящее на небосводе ночное светило говорит о том, что скоро ударят трескучие морозы.