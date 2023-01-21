Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день
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На Руси в эту дату окончательно завершали праздничный период. Хорошей приметой являлось посещение бани, водные процедуры даже получили особое название – в баню ходили "Смыть Святки". День нужно посвятить трудам, безделье находится под строгим запретом.

Что нельзя делать 22 января

С этого дня человек должен полностью отказаться от праздности. Люди, которые на Филиппа продолжат валяться на диване и ничего не делать, накличут беду на всю семью. Им грозит погружение в глубокую финансовую яму. Материальные проблемы могут преследовать бездельников весь год.

При походе в баню нельзя сплетничать и рассказывать неприятные истории про других людей. Банник (дух наподобие Домового, который проживает в бане) может сильно осерчать и испортить людям приятный вечер.

Запрещается распитие алкогольных напитков. Период шумных гуляний завершился, пора взяться за голову. В противном случае весь год могут преследовать неудачи.

Приметы на 22 января

Если на Филиппа выпал ясный денек, огородники могут рассчитывать на отличный урожай летом.

Если погода, наоборот, была ненастной и холодной – летний период не порадует жарой.

Беспокойство птиц за окном говорит о том, что скоро пойдут мощные снегопады.

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