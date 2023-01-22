Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория-летоуказателя

По этому дню судили о том, каким окажется будущее лето

Православные 23 января 2023 года почитают память Святого Грирория, который в годы своей жизни являлся известным философом и богословом. В народе день получил название в его честь, он связан с первой капелью.

Что можно делать 23 января

Было принято обязательно класть в рот хлебные крошки после нарезки клеба – верили, что так можно обрести крепкое здоровье.

Нужно было приготовить блюдо из мяса.

Труд в этот день был необходим. Верили, что тот, кто проделает много работы сможет привлечь к себе удачу.

Что нельзя делать 23 января

Запрещалось выбрасывать хлебные крошки, иначе лишишься здоровья.

Было недопустимо говорить о своих недугах и жаловаться на недомогание.

Нельзя было выносить из дома мусор, чтобы случайно не прихватить с собой семейное счастье.

Хвастовство было под запретом. Иначе можно остаться без того, о чем хвалишься.

Говорить бранные слова в этот день тоже было нельзя.

Старались не мыть посуду в гостях, поскольку так можно было навлечь беды на дом хозяев.

Упавшие в этот день на пол ложки не поднимали до следующего дня. В противном случае в дом может прийти злой человек, который навлечет на домашних беды.

Приметы на 23 января