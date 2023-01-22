Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория-летоуказателя

Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория-летоуказателя
Фото: unsplash.com
По этому дню судили о том, каким окажется будущее лето

Православные 23 января 2023 года почитают память Святого Грирория, который в годы своей жизни являлся известным философом и богословом. В народе день получил название в его честь, он связан с первой капелью. 

Что можно делать 23 января

  • Было принято обязательно класть в рот хлебные крошки после нарезки клеба – верили, что так можно обрести крепкое здоровье. 
  • Нужно было приготовить блюдо из мяса. 
  • Труд в этот день был необходим. Верили, что тот, кто проделает много работы сможет привлечь к себе удачу. 

Что нельзя делать 23 января

  • Запрещалось выбрасывать хлебные крошки, иначе лишишься здоровья.
  • Было недопустимо говорить о своих недугах и жаловаться на недомогание.
  • Нельзя было выносить из дома мусор, чтобы случайно не прихватить с собой семейное счастье.
  • Хвастовство было под запретом. Иначе можно остаться без того, о чем хвалишься. 
  • Говорить бранные слова в этот день тоже было нельзя. 
  • Старались не мыть посуду в гостях, поскольку так можно было навлечь беды на дом хозяев.
  • Упавшие в этот день на пол ложки не поднимали до следующего дня. В противном случае в дом может прийти злой человек, который навлечет на домашних беды. 

Приметы на 23 января

  • Если в этот день иней – жди мокрого лета.
  • Ясная погода сулит засушливую летнюю пору. 
  • Если облака летят высоко – в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Вокруг солнца появился круг – жди морозов. 
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