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Православная церковь чтит 24 января святого Феодосия Великого. Именно он заложил основы общежитского устава для монахов в древней Палестине.
Святой родился в Каппадокии в V веке нашей эры. Во время странствия в Иерусалим Феодосию довелось побывать на многих местах, которые были отмечены в Евангелии. Долгое время искал уединения, странствуя по пустыне, где, по преданию, останавливались на пути к поклону Иисусу волхвы.
Вокруг Феодосия начали останавливаться единомышленники. В скором времени образовалась община, и святой возвел монастырь, где находили приют бездомные, больные и немощные.
На Феодосия топили печи, собираясь большими компаниями. Женщины занимались рукоделием. Традиционно отправлялись друг к другу в гости – преимущественно, навещали родственников. Обязательным было чаепитие с медом и вареньем из лесных ягод.
Что нельзя делать в день Феодосия
Нельзя было замерзать – холод приносил нечисть, поэтому в святки от морозов дома избавлялись единственным доступным методом – топили печь. Простуда в такой день, считалось в старину, было делом опасным и непростым.
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