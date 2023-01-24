Также в эту дату отмечают Татьянин день

25 января на Руси отмечали важный праздник – в этот день особым почтением пользовались представительницы прекрасного пола. Кутом раньше называли "бабий угол" – место, где женщины хранили домашнюю утварь и занимались кулинарными делами.





Что нельзя делать 25 января

Приметы на 25 января

В эту дату стоит проявлять особое внимание к окружающим. Нельзя отказывать нуждающимся в помощи и милостыни. В противном случае можно накликать беду на все семейство.Под особым запретом брань на представительниц женского пола, а также малолетних детей. Жестокость по отношению к родным обернется самыми страшными последствиями, вплоть до тяжелого заболевания.Студентам стоит воздержаться от жалоб на тяжелую судьбинушку. Также дурной приметой является генеральная уборка с выбросом мусора – вместе с ним можно случайно избавиться от всех знаний.Если в эту дату идут сильные снегопады, летний период окажется пасмурным.Лютая метель на Татьянин день обещает знойное лето.Морозная погода говорит о том, что огородники могут рассчитывать на богатый урожай в этом году.