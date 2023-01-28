Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петр полукорм

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петр полукорм
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Особое внимание было принято уделять местам хранения продуктов

Православные 29 января вспоминают апостола Петра. Из-за этого день получил название поклонение веригам апостола Петра, а в народе его прозвали Петр-полукорм. Считается, что к этому дню первая половина заготовленного корма для домашнего скота кончается. 

Что можно делать 29 января

Нужно было сломать лучину и положить ее в форме креста на пол в доме – это принесет семье достаток. 

Считалось, что день благоприятен для важных и ответственных решений. 

Что нельзя делать 29 января

  • Запрещалось с кем-то делиться о том, сколько корма осталось у домашнего скота. В противном случае с ним может произойти беда.
  • Считалось, что нельзя в этот день оставлять погреб пустым. Иначе до окончания зимы в доме еды не будет.
  • Было недопустимо оставлять места хранения продуктов грязными. 
  • Девушки не должны выходить из дома до того, как наведут порядок.
  • Нельзя в этот день выкидывать зерно или крупы. 

Приметы на 29 января

  • Если ночь оказалась туманной, то скоро будет хорошая погода.
  • Снег пошел – летом трава будет хорошо расти.
  • Ветер в этот день дует с севера – скоро похолодает.
  • Если стоит мороз, то лето окажется теплым.
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