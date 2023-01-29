Al Arabiya: заводы в Иране атаковали истребители США

А также силы "еще одной страны"

Соединенные Штаты причастны к атаке на военный завод в иранском городе Исфахан, а также "еще одна страна", утверждаетAl Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

В материале не говорится, о каком конкретном государстве, кроме Штатов, идет речь. Однако телеканал уточняет, что американцы целились в склад с баллистическими ракетами. Израильская сторона при этом отрицает собственную причастность к атаке, совершенной 29 января.

Напомним, ранее стало известно о массовых ударах в Иране. Позднее выяснилось, что ракетными ударами атакована штаб-квартира "Корпуса стражей исламской революции" с базой спецназа. Атаке подвергся центр производства боевых припасов и беспилотников, нефтеперерабатывающий завод, завод по производству оружия, а также военные базы – в Хамадане и Кередже.

Al Arabiya также утверждает, что причастные стороны решили якобы таким образом послать сигнал Тегерану и Москве, что "заводы с экспортом баллистического оружия" не получат разрешения.

О пострадавших информации нет. "Образ будущего" пишет, что в ближайшие дни ирано-израильский конфликт, насчитывающий десятилетия, либо останется в замороженном состоянии, либо разгорится с новой силой и выльется в активную фазу и перекроет события на Украине.

Тем временем Израиль отзывает из Украины инструкторов ЦАХАЛ, обучавших ВСУ тактике контрбатарейной борьбы. В течение трех дней все специалисты будут в Израиле.