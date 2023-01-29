Приметы на 30 января: что нельзя делать в Антонов день

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Православная церковь вспоминает 30 января Антония Чернозерского и Антония Великого. Оба святых жили в разные эпохи, однако оба в православии запомнились своими благими делами для людей. В этот день верующие говорили: половина зимы уже позади. В народе этот день даже назвали Антона Перезимника.
Традиции и обычаи
В ожидании тепла в этот день пекли круглые колобки. Считалось хорошим тоном угощать таким лакомством детей, когда быстрее настанет тепло.Верующие пораньше отправлялись в храмы и молились Антонию о здоровье, о том, чтобы хорошо отелились коровы, а весь скот был здоровым и дожил до конца холодной зимы.
Женщинам не дозволялось вязать и прясть. Под запретом – блюда из чечевицы и бобов. Если их отведать, можно было подхватить болезнь. Нельзя ругаться и ссориться – а еще хвастаться, чтобы не поставить под удар свои планы.
Приметы на 30 января
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