Приметы на 30 января: что нельзя делать в Антонов день

Приметы на 30 января: что нельзя делать в Антонов день
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Половина зимы, говорили в народе, уже позади

Православная церковь вспоминает 30 января Антония Чернозерского и Антония Великого. Оба святых жили в разные эпохи, однако оба в православии запомнились своими благими делами для людей. В этот день верующие говорили: половина зимы уже позади. В народе этот день даже назвали Антона Перезимника.

Традиции и обычаи

В ожидании тепла в этот день пекли круглые колобки. Считалось хорошим тоном угощать таким лакомством детей, когда быстрее настанет тепло.

Верующие пораньше отправлялись в храмы и молились Антонию о здоровье, о том, чтобы хорошо отелились коровы, а весь скот был здоровым и дожил до конца холодной зимы.

Что нельзя делать в день Антона Перезимника

Женщинам не дозволялось вязать и прясть. Под запретом – блюда из чечевицы и бобов. Если их отведать, можно было подхватить болезнь. Нельзя ругаться и ссориться – а еще хвастаться, чтобы не поставить под удар свои планы.

Приметы на 30 января

  • Если в Антонов день тепло – на следующие сутки ударят морозы;
  • Вороны сидят высоко на деревьях – к холодам.
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