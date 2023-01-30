Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день

Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день
Фото: unsplash.com
Верили, что в праздник резко повышалась активность темных сил

В православии 31 января принято вспоминать церковного деятеля Афанасия Великого. В народе в его честь день назвали Афанасий Ломонос, поскольку верили, что в него традиционно на улице стоят морозы. 

Что можно делать 31 января

Считалось, что в этот праздник нужно изгонять ведьм. Люди приглашали колдунов, которые проводили специальные ритуалы – говорить о них кому-либо было запрещено.

Важные дела старались перенести на другой день.

Что нельзя делать 31 января

  • Верили, что любые хирургические манипуляции в день Афанасия проводить запрещено. Это связывали с деятельностью темных сил, которые могли забраться в открытую рану.
  • Мальчиков в этот день не крестили.
  • Считалось недопустимым устраивать 31 января переезд из дома, как и отмечать новоселье.
  • Вечер был неблагоприятным периодом для встреч возлюбленных, поскольку ведьмы могли одурманить людей и навлечь на них беды.
  • Поездки на охоту и рыбалку были нежелательными.

Приметы на 31 января

  • Если заметели ворон на верхушках деревьев – скоро похолодает.
  • Теплая погода в этот день сулит наступление суровых морозов на 1 февраля.
  • Если началась оттепель, то стоит ждать хорошего рыболовного сезона. 
  • Снег пошел – жди позднего наступления весны. 
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