Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день
Верили, что в праздник резко повышалась активность темных сил
В православии 31 января принято вспоминать церковного деятеля Афанасия Великого. В народе в его честь день назвали Афанасий Ломонос, поскольку верили, что в него традиционно на улице стоят морозы.
Что можно делать 31 января
Считалось, что в этот праздник нужно изгонять ведьм. Люди приглашали колдунов, которые проводили специальные ритуалы – говорить о них кому-либо было запрещено.
Важные дела старались перенести на другой день.
Что нельзя делать 31 января
- Верили, что любые хирургические манипуляции в день Афанасия проводить запрещено. Это связывали с деятельностью темных сил, которые могли забраться в открытую рану.
- Мальчиков в этот день не крестили.
- Считалось недопустимым устраивать 31 января переезд из дома, как и отмечать новоселье.
- Вечер был неблагоприятным периодом для встреч возлюбленных, поскольку ведьмы могли одурманить людей и навлечь на них беды.
- Поездки на охоту и рыбалку были нежелательными.
Приметы на 31 января
- Если заметели ворон на верхушках деревьев – скоро похолодает.
- Теплая погода в этот день сулит наступление суровых морозов на 1 февраля.
- Если началась оттепель, то стоит ждать хорошего рыболовного сезона.
- Снег пошел – жди позднего наступления весны.