Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день

Верили, что в праздник резко повышалась активность темных сил

В православии 31 января принято вспоминать церковного деятеля Афанасия Великого. В народе в его честь день назвали Афанасий Ломонос, поскольку верили, что в него традиционно на улице стоят морозы.

Что можно делать 31 января

Считалось, что в этот праздник нужно изгонять ведьм. Люди приглашали колдунов, которые проводили специальные ритуалы – говорить о них кому-либо было запрещено.

Важные дела старались перенести на другой день.

Что нельзя делать 31 января

Верили, что любые хирургические манипуляции в день Афанасия проводить запрещено. Это связывали с деятельностью темных сил, которые могли забраться в открытую рану.

Мальчиков в этот день не крестили.

Считалось недопустимым устраивать 31 января переезд из дома, как и отмечать новоселье.

Вечер был неблагоприятным периодом для встреч возлюбленных, поскольку ведьмы могли одурманить людей и навлечь на них беды.

Поездки на охоту и рыбалку были нежелательными.

Приметы на 31 января