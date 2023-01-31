Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в Макарьев день

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По этому дню судили о том, каким окажется весь месяц

Православная церковь 1 февраля 2023 года традиционно вспоминает о преподобном Макарии Великом, который вел отшельнический образ жизни, славился своими проповедями и способностью исцелять людей от болезней. В народе день назвали в его честь – Макарьев или Макар-весноуказчик. Что можно делать 1 февраля Было принято настаивать отвары из лечебных трав – ими поили всю семью. Верили, что в этот день они обладают большим эффектом.

Нужно было окурить дом полынью, чтобы прогнать из него злых духов.

В этот день топили валенками самовар, а после надевали их на ноги, чтобы обрести здоровье. Что нельзя делать 1 февраля Работа в этот день считалась нежелательной – вместо этого старались ходить в гости и устраивали застолья.

Запрещалось 1 февраля надевать любую черную одежду. Верили, что день нужно встречать в радости, а не трауре. Иначе весь год может оказаться бедным на урожай.

Рукодельничать также было нельзя. Это касалось шитья, вязания и вышивания. В противном случае можно было привлечь к себе неприятности.

Нельзя пить сырую воду – иначе заболеешь. Приметы на 1 февраля Какая погода стоит в этот день, таким окажется и весь месяц.

Мороз сулил жаркое лето. А теплый день – частые летние дожди.

Если 1 февраля метель, то и на Масленницу будет такая же погода.