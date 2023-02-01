Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в Ефимов день

Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в Ефимов день
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Неправильные поступки приведут к горьким слезам

2 февраля наши предки отмечали Ефимов день. Считалось, что в эту дату погода особенным образом свирепеет, на улице может разгуляться сильная метель.

Что нельзя делать 2 февраля


В эту дату строго запрещается поднимать с земли монетки. В противном случае весь год пройдет в финансовой нестабильности. Кроме того, такой шаг может привести к горючим слезам.

Также на Ефима под запретом шумные гулянки. Особенно это касается вечернего периода времени. Отдых в веселой компании может привести к самым плачевным последствиям.

А еще в эту дату наши предки  с опасением относились к острым предметам. По возможности, на Ефима лучше вовсе не брать в руки ножи. Если проигнорировать эту примету, можно накликать на всю семью опасное заболевание.

Приметы на 2 февраля


Если на Ефима выпала солнечная погода, летний период будет дождливым.

Если день оказался пасмурным, весна придет с опозданием.

Тревожное поведение домашних питомцев говорит о том, что скоро начнется сильная метель.

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