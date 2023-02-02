Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день
Обязательно устраивали пышные застолья
Пятница, 3 февраля, связана с именем преподобного Максима Иповедника, которого в народе прозвали Максимом-утешителем. Считается, что погода в этот день позволяет узнать, каким окажется будущий урожай.
Что можно делать 3 февраля
- Обязательно нужно было вспомнить добрым словом людей, которые когда-то пришли на помощь.
- Супруги должны были вместе выйти во двор и, держа друг друга за руки, стряхнуть снег с деревьев.
- Девушки, которые хотели выйти замуж, делились с окружающими куском хлеба.
Что нельзя делать 3 февраля
- Запрещалось выяснять отношения внутри дома. Иначе в него проникнет нечисть.
- Нельзя отказывать людям в помощи. Иначе святые могут наказать за это в будущем.
- Считалось, что в этот день недопустимо ходить голодным. Поэтому хозяйки устраивали пышные застолья и угощали пирогами бедных и обездоленных.
- Давать кому-то соль было нежелательно. Такж можно было отдать и свое семейное счастье.
Приметы на 3 февраля
- Если заря оказалась ясной, то скоро похолодает.
- Погода стоит солнечная – морозы будут держаться долго.
- Хорошая погода сулит теплую весную
- Если зайцы бегают по полю – скоро пойдет снег.