Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в Аксиньин день

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в Аксиньин день
Фото: unsplash.com
Большинство запретов было для пожилых людей

Считается, что 6 февраля 2023 года в православии нужно вспоминать святую Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню. В народе день называют Аксиньиным с припиской полухлебница или полузимница. По этому дню судили о том, какой окажется весенняя пора.

Что можно делать 6 февраля

  • Нужно было помолиться святой. Верили, что она помогает в вопросах брака, деторождении, здоровье и защиты от сглаза. 
  • Обязательно делали в этот день хорошие дела и помогали ближнему. 
  • Полагали, что нужно есть блюда без мяса. 

Что нельзя делать 6 февраля

  • Пожилым была запрещена любая работа.
  • Также люди в возрасте не подметали около своей постели. 
  • Пенсионеры не должны были стричь волосы и ногти.
  • Женщины преклонного возраста ни в коем случае не перестилали постель. 
  • Верили, что все запреты нужно обязательно исполнять. Иначе грозит скорая смерть.

Приметы на 6 февраля

  • Какая погода в этот день – такая будет и предстоящая весна.
  • Если нет ветров – жди сухого и безветренного июля.
  • Если воробьи прачутся, то скоро придут морозы. 
  • Если цены на хлеб держатся на высоком уровне – урожай будет бедным.
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