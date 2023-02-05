Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в Аксиньин день

Большинство запретов было для пожилых людей

Считается, что 6 февраля 2023 года в православии нужно вспоминать святую Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню. В народе день называют Аксиньиным с припиской полухлебница или полузимница. По этому дню судили о том, какой окажется весенняя пора.

Что можно делать 6 февраля

Нужно было помолиться святой. Верили, что она помогает в вопросах брака, деторождении, здоровье и защиты от сглаза.

Обязательно делали в этот день хорошие дела и помогали ближнему.

Полагали, что нужно есть блюда без мяса.

Что нельзя делать 6 февраля

Пожилым была запрещена любая работа.

Также люди в возрасте не подметали около своей постели.

Пенсионеры не должны были стричь волосы и ногти.

Женщины преклонного возраста ни в коем случае не перестилали постель.

Верили, что все запреты нужно обязательно исполнять. Иначе грозит скорая смерть.

Приметы на 6 февраля