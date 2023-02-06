Природа начинает разворот к весне

7 февраля наши предки отмечали важный праздник – Григорьев день. Считалось, что именно с этой даты природа начинает постепенно поворачиваться к весеннему периоду. А еще по этому дню можно было судить о погоде.





Что нельзя делать 7 февраля

Дурной приметой считается хвастовство. Человек, который решит рассказать о своих достижениях, в будущем может столкнуться с неудачами.Также не стоит делать комплименты молодым девушкам. Считается, что в эту дату проявление внимания к замужней особе может отпугнуть от нее потенциальных женихов.

На Григория не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Даже самых близких людей не нужно посвящать в свои задумки. В противном случае ничего не сбудется.





Приметы на 7 февраля

Каким будет Григорьев день, такой окажется первая половина будущего зимнего периода.Если в эту дату обильно выпадает снег, весенний период наступит позже обычного.На улице громко поют птицы – скоро ударят сильные морозы.