Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день
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Природа начинает разворот к весне

7 февраля наши предки отмечали важный праздник – Григорьев день. Считалось, что именно с этой даты природа начинает постепенно поворачиваться к весеннему периоду. А еще по этому дню можно было судить о погоде.

Что нельзя делать 7 февраля


Дурной приметой считается хвастовство. Человек, который решит рассказать о своих достижениях, в будущем может столкнуться с неудачами.

Также не стоит делать комплименты молодым девушкам. Считается, что в эту дату проявление внимания к замужней особе может отпугнуть от нее потенциальных женихов.

На Григория не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Даже самых близких людей не нужно посвящать в свои задумки. В противном случае ничего не сбудется.

Приметы на 7 февраля


Каким будет Григорьев день, такой окажется первая половина будущего зимнего периода.

Если в эту дату обильно выпадает снег, весенний период наступит позже обычного.

На улице громко поют птицы – скоро ударят сильные морозы.

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