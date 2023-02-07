8 февраля наши предки отмечали праздник, получивший название Федор Поминальник. Считалось, что этот день особенно морозный, поэтому выходить на улицу можно только хорошенько утеплившись. В эту дату на Руси предпочитали готовить блюда из гороха.
Что нельзя делать 8 февраля
Наши предки верили, что на Федора Поминальника особенно активизируется нечистая сила. Именно поэтому двери и окна нужно держать плотно закрытыми. В противном случае в дом могут проникнуть злые силы или неупокоенные души.
Незамужние девушки должны воздержаться от новых знакомств. Очаровательный молодой человек может скрывать за своей личиной злого беса. В любом случае, от знакомств на Федора Поминальника ничего толкового ждать не приходится.
А еще дурной приметой является общение с чужими животными. Лучше воздержаться от походов к знакомым, у которых обитают питомцы. Общение с такими зверьками может вызвать серьезные заболевания.
Приметы на 8 февраля
Погода, установившаяся на Федора Поминальника, покажет, каким будет весенний период.
Если домашний песик спит калачиком, вскоре наступит потепление.
За окном громко поют птицы – в ближайшее время ударят суровые морозы.