Приметы на 13 февраля: что нельзя делать на Никиту Пожарника

Приметы на 13 февраля: что нельзя делать на Никиту Пожарника
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Святому можно помолиться об укреплении здоровья

13 февраля православная церковь отдает дань памяти известному религиозному деятелю святому Никите. Наши предки связали этот праздник с народными гуляньями, в результате чего день стали называть Никитой Пожарником.  Считалось, что молитвы, обращенные к святому, помогут избавиться от хворей и укрепить иммунитет.

Что нельзя делать 13 февраля


В эту дату запрещаются игры с огнем. Невинное развлечение в виде запуска фейерверков может обернуться самыми печальными последствиям. Подобного рода мероприятия лучше перенести на более благоприятное время.

День не подходит для решения конфликтных ситуаций и урегулирования спорных вопросов. Судебные разбирательства, назначенные на эту дату, скорее всего, не принесут удовлетворение ни одной из сторон.

Также на Никиту Пожарника запрещено сквернословить. Грубиян может навлечь на себя недовольство высших сил и весь год будет маяться зубной болью.

Приметы на 13 февраля


Если птицы за окном сильно суетятся, значит скоро погода резко ухудшится.

Ночное светило озарило небосвод – ближайшие дни будут морозными и солнечными.

Если домашний кот спит, растянувшись на диване, скоро за окном потеплеет.

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