В эту дату наши предки боролись с вредителями

14 февраля было важным днем для наших предков. В эту дату хозяйки занимались генеральной уборкой, особое внимание отдавали травле грызунов. В наше время вторник можно посвятить разбору старых вещей и приведению квартиры в порядок.





Что нельзя делать 14 февраля



Приметы на 14 февраля

В эту дату под строгим запретом конфликты с любимым человеком. Если поссориться с дорогим сердцу другом на Трифона Мышегона, то отношения с ним могут дать трещину.Также 14 февраля нужно с особым вниманием относиться к острым предметам. Резко повышается риск получить травму. Лучше всего и вовсе отказаться от использования ножей. Подарок в виде такого предмета также станет дурной приметой.Холостым парням и незамужним девушкам не стоит проводить день в одиночестве. Отличным вариантом будет отправиться на шумную вечеринку. В крайнем случае можно организовать поход в культурное учреждение или просто побродить в общественном месте.Погода на Трифона покажет, каким будет весенний период.Если на улицах расстелился туман, скоро жди потепление.Если человек неожиданно упадет на ровном месте, вскоре его ждет роман, где чувства будут безответными.