Приметы на 15 февраля: что можно делать в Сретение Господне

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В среду, 15 февраля, в России православные отмечают праздник Сретение Господне. Он считается одним из важнейших церковных событий. В народе верили, что этот день связан со встречей весны. Также его называли "громницы".
Что можно делать 15 февраля
Нужно было звать солнце, чтобы оно скорее пришло после зимовки. Для этого люди читали специальные заклинания.
Обязательно нужно было позаботиться о скотине, а также плодовых деревьях. Питомцев обильно кормили, а деревья трясли так, будто пытались сбить с них побольше фруктов.
В церковь относили свечи, чтобы освятить. После их приносили в дом и зажигали. Народ верил, что в будущем это принесет семье удачу.
Что нельзя делать 15 февраля
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