Приметы на 16 февраля: что нельзя делать на Починки

Приметы на 16 февраля: что нельзя делать на Починки
Фото: www.unsplash.com
В эту дату православная церковь чтит память двух святых

16 февраля – важный праздник для православных жителей нашей страны. В эту дату отдают дань памяти выдающимся религиозным деятелям Анне и Симеону. Святые считаются хранителями младенцев и домашнего очага. Молитвы о семейном благополучии в этот день будут особенно действенными.


Что нельзя делать 16 февраля


Женщинам нужно обязательно заняться каким-то полезным делом. Те, кто решат провести важный праздник, лежа на диване, могут потерять семейное счастье. Отличный вариант – устроить генеральную уборку и приготовить сытный ужин.

Плохой приметой является облачение в черный цвет. Лучше вовсе исключить темные элементы одежды. В противном случае можно накликать беду на семейство – родные и близкие будут болеть весь год.

Также, согласно поверьям наших предков, в этот день нельзя делать перестановки в доме. В противном случае семейная жизнь будет полна склок и суматошных разборок

Приметы на 16 февраля


Если в эту дату начались сильные снегопады, значит летний период будет дождливым.

Домашние питомцы ведут себя обеспокоено – скоро начнется сильная метель.

Большая черная птица прилетела к дому – нужно готовиться к дурным вестям.

новости партнеров

Артиллеристы разгромили стоянку военной техники ВСУ в Херсоне

Украинцы хорошо закрепились в центре Херсонщины

Ожесточенные бои: что происходит на Харьковском направлении

Российские войска отрабатывают на всех точках фронта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей