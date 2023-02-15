В эту дату православная церковь чтит память двух святых

16 февраля – важный праздник для православных жителей нашей страны. В эту дату отдают дань памяти выдающимся религиозным деятелям Анне и Симеону. Святые считаются хранителями младенцев и домашнего очага. Молитвы о семейном благополучии в этот день будут особенно действенными.





Что нельзя делать 16 февраля

Приметы на 16 февраля

Женщинам нужно обязательно заняться каким-то полезным делом. Те, кто решат провести важный праздник, лежа на диване, могут потерять семейное счастье. Отличный вариант – устроить генеральную уборку и приготовить сытный ужин.Плохой приметой является облачение в черный цвет. Лучше вовсе исключить темные элементы одежды. В противном случае можно накликать беду на семейство – родные и близкие будут болеть весь год.Также, согласно поверьям наших предков, в этот день нельзя делать перестановки в доме. В противном случае семейная жизнь будет полна склок и суматошных разборокЕсли в эту дату начались сильные снегопады, значит летний период будет дождливым.Домашние питомцы ведут себя обеспокоено – скоро начнется сильная метель.Большая черная птица прилетела к дому – нужно готовиться к дурным вестям.