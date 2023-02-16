Приметы на 17 февраля: что нельзя делать в день Николы Студеного

Верили, что бездельнничат в этот праздник не стоит

Пятница 17 февраля связана с именем преподобного Николая Исповедника. Он подвергался истязанием за свою веру, но в награду за верность Господ наделил его даром целителя. В народе день назвали в его честь – Никола Студеный, поскольку, как правило, на него стояли морозы.

Что можно делать 17 февраля

Считалось, что днем девушки могут провести гадание на возлюбленного.

День считался благоприятным для домашних дел: уборки, готовки, ремонта и прочих.

Обязательно проверяли, сколько в запасах осталось посевного зерна.

Что нельзя делать 17 февраля

Под запретом были любые походы в лес. Верили, что в этот день начинаются звериные свадьбы, и мешать животным было непозволительно.

Веселье считалось недопустимым. Иначе нечистая сила может сгубить человека.

Считалось, что у лодырей в этот день вторая половинка может стать неверной – поэтому было принято трудиться.

Лишний раз из дома старались не выходить, чтобы не заболеть.

Приметы на 17 февраля