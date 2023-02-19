Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки

Православные пекли пироги как для себя, так и для обездоленных

Православная церковь отмечает 20 февраля день Луки Елладского – греческого монаха, жившего в конце первого тысячелетия нашей эры. В 14 лет он принял постриг, а позднее поселился на склонах Геликона, собрав вокруг себя общину. Там же построили монастырь и храм святой Варвары.

Традиции и обычаи

На Руси было принято печь пироги с луком. Семьи съедали лишь часть – остальное отдавали обездоленным. Считалось, что все отданной будет возвращено сторицей.

У Луки просили исцеления от болезней, обращались с просьбами оказать помощь в воспитании детей и налаживании внутрисемейных отношений.

Что нельзя в день Луки

В этот день не проводили шумные веселья и застолья – день совершенно не располагал к песням и танцам. А еще не рекомендуется совершать покупки – от приобретений в день Луки лучше всего отказаться.

Женщинам запрещено ходить в зеленом – иначе можно навлечь на себя беду.

Приметы на 20 февраля