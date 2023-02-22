Приметы на 23 февраля: что нельзя делать на Прохора Весновея

Приметы на 23 февраля: что нельзя делать на Прохора Весновея
Фото: www.unsplash.com
Наши предки верили, что с этой даты начинается поворот на весенний период

23 февраля всегда было важным праздником на Руси. В древности считалось, что в этот день природа постепенно разворачивается к весеннему периоду, и совсем скоро погода начнет заметно улучшаться.

Что нельзя делать 23 февраля


Под строгим запретом находится ложь близким людям, а также хвастовство. Считается, что проявление таких неприятных качеств может привлечь нечистую силу, которая поселится в доме лгуна или хвастуна.

Согласно приметам, женщинам не стоит дарить представителям сильного пола часы или ножи – в противном случае отношения могут дать трещину.

Не стоит делиться с окружающими семейными проблемами. Злорадство недобрых людей может привести к заболеванию одного из членов семьи.


Приметы на 23 февраля


Вороны засели на верхних ветках деревьев – скоро начнутся сильные снегопады.

К Прохору на крышах еще осталась нежная шапка, значит в летний период будет отличный урожай овощей и фруктов.

Если в течение ближайшей недели на улице будет стоять морозная погода, уже первый весенний месяц подарит людям тепло.

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