Наши предки верили, что с этой даты начинается поворот на весенний период

23 февраля всегда было важным праздником на Руси. В древности считалось, что в этот день природа постепенно разворачивается к весеннему периоду, и совсем скоро погода начнет заметно улучшаться.





Что нельзя делать 23 февраля



Приметы на 23 февраля

Под строгим запретом находится ложь близким людям, а также хвастовство. Считается, что проявление таких неприятных качеств может привлечь нечистую силу, которая поселится в доме лгуна или хвастуна.Согласно приметам, женщинам не стоит дарить представителям сильного пола часы или ножи – в противном случае отношения могут дать трещину.Не стоит делиться с окружающими семейными проблемами. Злорадство недобрых людей может привести к заболеванию одного из членов семьи.Вороны засели на верхних ветках деревьев – скоро начнутся сильные снегопады.К Прохору на крышах еще осталась нежная шапка, значит в летний период будет отличный урожай овощей и фруктов.Если в течение ближайшей недели на улице будет стоять морозная погода, уже первый весенний месяц подарит людям тепло.