Приметы на 24 февраля: что нельзя делать во Власьев день

Люди традиционно отмечали большой Коровий праздник

В православии принято вспоминать 24 февраля святого Власия Севастийского. Он считается великим целителем, погибшим за свою веру. В его честь день прозвали Власьевым, а также его называли Коровий праздник, поскольку святой считался покровителем домашнего скота. Люди верили, что в этот день наступали самые сильные за всю зиму морозы.

Что можно делать 24 февраля

Обязательно кормили домашних животных лучшей пищей, ухаживали за ними, чистили их стойла у лошадей и коров. Люди верили, что домашним питомцам нужно принести освященный каравай из ржаного хлеба и накормить.

Считалось, что нужно провести массовые гуляния. В противном случае можно было навлечь беды на себя и свою скотину.

Также люди готовили блюда из свинины.

Что нельзя делать 24 февраля

Запрещалось в этот день работать на лошадях. Верили, что из-за этого скотина может погибнуть.

Было нельзя проводить день в спокойствии.

Старались не оставлять печные трубы открытыми – верили, что в этот день нечисть может через них проникнуть в дом.

Недопускалось наносить вред коровам в этот день.

Приметы на 24 февраля