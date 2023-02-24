На Руси считали, что 25-ого февраля наконец-то активно начинает таять снег. В этот период самое то – отправиться на рыбалку, отличный улов гарантирован.
Что нельзя делать 25 февраля
Согласно приметам, на Алексея нельзя носить старую потрепанную одежду. Наши предки считали, что в противном случае человек столкнется с проблемами из прошлого.
Также в эту дату стоит воздержаться от рассказов о том, что вам приснилось. Излишняя откровенность может привести к серьезному заболеванию.
А еще не стоит отправляться в путешествие. Наши предки считали, что на Алексея Рыбного дальняя поездка ничего хорошего не принесет. Также не стоит начинать новые проекты, вряд ли их результат удовлетворит вас.
Приметы на 25 февраля
Звездное небо обещает отличный урожай в летний период.
Если последняя неделя февраля окажется очень морозной, значит весенний период порадует аномальным теплом.
Снегопады на Алексея сулят дождливое лето.