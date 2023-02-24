Для наших предков день был настоящим праздником

На Руси считали, что 25-ого февраля наконец-то активно начинает таять снег. В этот период самое то – отправиться на рыбалку, отличный улов гарантирован.





Что нельзя делать 25 февраля



Приметы на 25 февраля

Согласно приметам, на Алексея нельзя носить старую потрепанную одежду. Наши предки считали, что в противном случае человек столкнется с проблемами из прошлого.Также в эту дату стоит воздержаться от рассказов о том, что вам приснилось. Излишняя откровенность может привести к серьезному заболеванию.А еще не стоит отправляться в путешествие. Наши предки считали, что на Алексея Рыбного дальняя поездка ничего хорошего не принесет. Также не стоит начинать новые проекты, вряд ли их результат удовлетворит вас.Звездное небо обещает отличный урожай в летний период.Если последняя неделя февраля окажется очень морозной, значит весенний период порадует аномальным теплом.Снегопады на Алексея сулят дождливое лето.