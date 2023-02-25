Приметы на 26 февраля: что нельзя делать в Мартинианов день
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Потакать своим слабостям было недопустимым
В православии 26 февраля принято почитать память Мартиниана Палестинского. Он был затворником и отшельником, который посвятил жизнь служению Богу. В его честь день назвали Матиниановым. В 2023 году на него также выпадает православный праздник Прощеное воскресенье.
Что можно делать 26 февраля
Считалось, что в этот день нужно отказаться от собственных стратей – потакать им не следовало.
Нужно почтить память покойных – сходить на кладбище, поставить свечу за упокой, а также дать милостыню нищему.
Вечер супруги должны провести вместе, общаться о жизни.
Обязательно устраивали уборку в доме, поскольку верили, что в будущем это принесет счастье.
Что нельзя делать 26 февраля
Лень в этот день запрещена. Верили, что в противном случае человека могут настигнуть проблемы с финансами.
Считалось, что 26 февраля в доме должно быть чисто, поэтому любая грязь и сор были недопустимыми.
Верили, что нельзя отказывать просящему.
Волосы старались не стричь.
Рукоделие также было под запретом.
Приметы на 26 февраля
Если снег начал таять – больше холодов не будет.
День оказался прохладным и дождливым – жди холодной весны и теплого лета.