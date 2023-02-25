Приметы на 26 февраля: что нельзя делать в Мартинианов день

Потакать своим слабостям было недопустимым

В православии 26 февраля принято почитать память Мартиниана Палестинского. Он был затворником и отшельником, который посвятил жизнь служению Богу. В его честь день назвали Матиниановым. В 2023 году на него также выпадает православный праздник Прощеное воскресенье.

Что можно делать 26 февраля

Считалось, что в этот день нужно отказаться от собственных стратей – потакать им не следовало.

Нужно почтить память покойных – сходить на кладбище, поставить свечу за упокой, а также дать милостыню нищему.

Вечер супруги должны провести вместе, общаться о жизни.

Обязательно устраивали уборку в доме, поскольку верили, что в будущем это принесет счастье.

Что нельзя делать 26 февраля

Лень в этот день запрещена. Верили, что в противном случае человека могут настигнуть проблемы с финансами.

Считалось, что 26 февраля в доме должно быть чисто, поэтому любая грязь и сор были недопустимыми.

Верили, что нельзя отказывать просящему.

Волосы старались не стричь.

Рукоделие также было под запретом.

Приметы на 26 февраля