Приметы на 26 февраля: что нельзя делать в Мартинианов день

Приметы на 26 февраля: что нельзя делать в Мартинианов день
Фото: unsplash.com
Потакать своим слабостям было недопустимым

В православии 26 февраля принято почитать память Мартиниана Палестинского. Он был затворником и отшельником, который посвятил жизнь служению Богу. В его честь день назвали Матиниановым. В 2023 году на него также выпадает православный праздник Прощеное воскресенье. 

Что можно делать 26 февраля

  • Считалось, что в этот день нужно отказаться от собственных стратей – потакать им не следовало. 
  • Нужно почтить память покойных – сходить на кладбище, поставить свечу за упокой, а также дать милостыню нищему.
  • Вечер супруги должны провести вместе, общаться о жизни.
  • Обязательно устраивали уборку в доме, поскольку верили, что в будущем это принесет счастье.

Что нельзя делать 26 февраля

  • Лень в этот день запрещена. Верили, что в противном случае человека могут настигнуть проблемы с финансами.
  • Считалось, что 26 февраля в доме должно быть чисто, поэтому любая грязь и сор были недопустимыми.
  • Верили, что нельзя отказывать просящему. 
  • Волосы старались не стричь. 
  • Рукоделие также было под запретом.

Приметы на 26 февраля

  • Если снег начал таять – больше холодов не будет.
  • День оказался прохладным и дождливым – жди холодной весны и теплого лета.
  • Синицы начали петь – весна окажется ранней. 
  • Ветер в этот день сулит буран. 
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