Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла Весноуказчика

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Православная церковь 27 февраля чтит равноапостолького Кирилла – миссионера из Византии, создавшего с Мефодием кириллицу. На Руси святого прозвали Весноуказчиком. По приметам на этот день судили о том, какой окажется весна.
Традиции и обычаи
На Руси старались сохранить в этот день снежные покровы для почвы. Ей нужно было обеспечить всход, а потому мужики выходили в поле на вытаптывание снега.
У женщин было принято задабривать повитух, принимавших роды. Им готовили горячий сбитень – отвар из меда, трав, патоки и пряностей. А еще считалось, что в день Кирилла Весноуказчика все сны абсолютно вещие.
Что нельзя делать в день Кирилла Весноуказчика
Ходили поверья, что не к добру подстригать ногти – так человек мог сильно укоротить себе жизнь. А еще не ходили по лекарям – лечение, считали православные, 27 февраля не принесет никакой пользы здоровью, и лишь станет причиной вреда организму. Поэтому обходились без медицинской помощи – разумеется, при возможности.
Приметы на 27 февраля
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