Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
На Руси 1 марта отмечали Ярилин день – по дохристианским временам в честь бога солнца, Ярилы. Люди знали, что именно от него зависит все происходящее на природе.
Традиции и обычаи
Ярило, считали верующие, был способен влиять на все, что угодно – как на урожай, так на судьбы простых людей. 1 марта полагалось ублажать небесное светило, которому и посвящали гуляния с песнопениями.
Предки считали, что в марте земля уже начинает прогреваться. Поэтому принимались хлопотать по хозяйству. Хотя полевые работы еще никто не начинал, проверяли телеги, готовили инструменты и считали семена, которыми нужно было засеять поля.
Что нельзя делать в Ярилин день
Запрещалось топтать нег, сваливать в него мусор и грязную воду, чтобы не разозлить светило и не спровоцировать болезни, нищету и голод.
Никто не ругался в доме и не сквернословил, не считал мелкие деньги и не стриг ногти после заката солнца – чтобы отвести от себя все беды.
Приметы на 1 марта
Реалии конфликта не устраивают иноземцев