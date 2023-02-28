Приметы на 1 марта: что нельзя делать в Ярилин день

Приметы на 1 марта: что нельзя делать в Ярилин день
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Крестьяне вовсю готовились к полевым работам на май

На Руси 1 марта отмечали Ярилин день – по дохристианским временам в честь бога солнца, Ярилы. Люди знали, что именно от него зависит все происходящее на природе.

Традиции и обычаи

Ярило, считали верующие, был способен влиять на все, что угодно – как на урожай, так на судьбы простых людей. 1 марта полагалось ублажать небесное светило, которому и посвящали гуляния с песнопениями.

Предки считали, что в марте земля уже начинает прогреваться. Поэтому принимались хлопотать по хозяйству. Хотя полевые работы еще никто не начинал, проверяли телеги, готовили инструменты и считали семена, которыми нужно было засеять поля.

Что нельзя делать в Ярилин день

Запрещалось топтать нег, сваливать в него мусор и грязную воду, чтобы не разозлить светило и не спровоцировать болезни, нищету и голод.

Никто не ругался в доме и не сквернословил, не считал мелкие деньги и не стриг ногти после заката солнца – чтобы отвести от себя все беды.

Приметы на 1 марта

  • Облака несутся по небу – к теплой погоде;
  • Птицы забеспокоились – к холодам;
  • День выдался теплым – к морозам.

 

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