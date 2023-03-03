Приметы на 4 марта: что нельзя делать на Архипа и Филимона

Приметы на 4 марта: что нельзя делать на Архипа и Филимона
Фото: www.unsplash.com
В эту дату нужно быть особенно отзывчивым

4 марта православные отмечают важный праздник – день Архипа и Филимона. Для того чтобы наступивший год принес радость и удачу, в эту дату нужно проявлять доброту и отзывчивость. Хорошим вариантом будет накормить бездомных животных и подать милостыню просящим.


Что нельзя делать 4 марта


В этот день нужно следить за своим внешним видом. Нельзя ходить в грязной или рваной одежде. В противном случае весь год человека будут преследовать заболевания.

Также на Архипа и Филимона следует воздержаться от приготовления пищи в духовом шкафу, под особым запретом выпечка. Поедание таких угощений может накликать беду на весь дом.

А еще наши предки верили, что этот день нельзя проводить дома в одиночестве, иначе весь год пройдет в тоске и унынии. Лучше всего сходить в гости или отправиться на прогулку.

Приметы на 4 марта


Птицы уселись на дороге и не хотят взлетать – скоро погодные условия резко ухудшатся.

Увидеть чайку – хорошая примета, скоро тронется ледовое покрытие, а летний период будет урожайным.

Чем больше добрых дел сделать на Архипа и Филимона, тем счастливее будет год.
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