В эту дату нужно быть особенно отзывчивым

4 марта православные отмечают важный праздник – день Архипа и Филимона. Для того чтобы наступивший год принес радость и удачу, в эту дату нужно проявлять доброту и отзывчивость. Хорошим вариантом будет накормить бездомных животных и подать милостыню просящим.





Что нельзя делать 4 марта

Приметы на 4 марта

В этот день нужно следить за своим внешним видом. Нельзя ходить в грязной или рваной одежде. В противном случае весь год человека будут преследовать заболевания.Также на Архипа и Филимона следует воздержаться от приготовления пищи в духовом шкафу, под особым запретом выпечка. Поедание таких угощений может накликать беду на весь дом.А еще наши предки верили, что этот день нельзя проводить дома в одиночестве, иначе весь год пройдет в тоске и унынии. Лучше всего сходить в гости или отправиться на прогулку.Птицы уселись на дороге и не хотят взлетать – скоро погодные условия резко ухудшатся.Увидеть чайку – хорошая примета, скоро тронется ледовое покрытие, а летний период будет урожайным.Чем больше добрых дел сделать на Архипа и Филимона, тем счастливее будет год.