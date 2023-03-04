У крестьян последняя возможность прокатиться с горок на санках

Православные вспоминают 5 марта день Льва Катанского – святого, жившего в раннее Средневековье, известного добротой и милосердием. За чистоту своей веры Лев мог заниматься чудотворением, исцеляя любые болезни.

Традиции и обычаи

А в народный календарь этот день прозвали "катышем" – не только из-за созвучия со святым, но и из-за того, что в этот день была последняя возможность прокатиться на санках с горки.

Кстати, на Льва Катанского устраивали и проводы зимы с потехами, приговаривая: "Катыш – в боку помятыш". По поверьям считалось, что, чем дальше укатят санки, тем счастливее станет жизнь человека.

Что нельзя делать в день святого Льва

Запрещалось стричь маленьких детей до семилетнего возраста – считалось, что так можно было навлечь на ребенка болезнь. Не смотрели 5 марта на падающие звезды, чтобы не разглядеть в них кончину близкого.

Не рекомендовалось давать обещания, которые трудно выполнить.

Приметы на 5 марта