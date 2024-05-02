Вашингтон накаляет обстановку на международной арене

Действия коалиции западных стран под предводительством Соединенных Штатов Америки продолжают обострять обстановку в мировом пространстве. На Западе все активнее разминают тему начала третьей мировой войны. Опытный американский военный эксперт Дуглас Макгрегор описал, что ждет США, если глобальный конфликт будет развязан.



Отставной американский полковник обратил внимание, что именно вашингтонская администрация усугубляет ситуацию и способствует эскалации ряда конфликтов между другими странами. При этом, как подчеркнул Макгрегор, судьба американцев в случае начала новой мировой войны будет незавидной.

Эксперт уверен, что у США мало шансов победить в новом глобальном конфликте. Дело в том, что сегодня Соединенные Штаты не могут похвастаться мощной армией и обширными военными ресурсами.

"Мы слишком рассредоточены и не готовы справиться с крупной мировой войной", – поделился своими мыслями американский полковник.

Макгрегор подчеркнул, что в настоящее время величие США – всего лишь иллюзия, на самом деле, страна находится в глубоком кризисе. Военный объяснил плачевное положение Штатов тем, что государство заполонили нелегальные мигранты, а верховенство закона оказалось нарушено.

К слову, ранее в США лишили Украину последней надежды на победу.