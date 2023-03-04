Астролог нашла предвестие скорого свержения Байдена

Важное событие для американского главы произойдет уже в апреле

Март сулит начало периода серьезных изменений во всем мире. Ситуация будет неспокойной, и произошедшие в течение последующих двух месяцев события предопределят, какими будут последующие 20 лет человеческой жизни, утверждает астролог Татьяна Лукашевич. Она уверяет, что масштабная реорганизация ожидается и в США, где вскоре могут свергнуть действующего президента с поста.

Специалист проанализировала натальную карту Джо Байдена и утверждает, что нашла предвестие скорого ухода американского лидера.

"В марте транзитная Лилит соединится с его Плутоном, который является управителем его Солнца, а транзитный Сатурн – с кармическим узлом Кету", – сказала она.

Конец апреля, когда должно состояться затмение, сулит события, которые повлекут за собой вероятное свержение Байдена. На это указывает положение Солнца такое же, как было в период его инаунурации, только в этот момент оно будет закрыто другими небесными светилами.

Придет ли на его место Дональд Трам астролог не знает. Однако в жизни бывшего президента США также возможны драматические события, поскольку он будет находиться под влиянием зловредных планет.

Ранее известный математик рассчитал срок свержения Владимира Зеленского.