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Ученый-пророк Сидик Афган, который предсказал землетрясение в Турции, сделал новый математический расчет для России и Украины. Он рассказал, что может ждать оба государства в ближайшее время.
По его словам, всем нужно остерегаться даты 17 июля 2023 года, поскольку она имеет большое значение для всех. Математик предполагает, что к этому моменту усилится ядерный шантаж, появятся новые проблемы с болезнями, которые плохо отразятся на все мире.
Аналитик уверен, что в указанную им дату произойдет событие, которое изменит будущее. Однако он не берется сказать, будет ли оно хорошим или плохим, но точно не приведет к началу Третьей мировой войны.
Афган заявляет, что будущее президента Украины мрачное. Если Владимир Зеленский будет постоянно слушать США и их политические советы, то очень скоро он лишится своего поста – предположительно, произойти это может ближе к лету.
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