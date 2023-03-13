Приметы на 14 марта: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи
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Праздник был связан с приходом весны
В православии во вторник 14 марта принято вспоминать святую Авдотью или Евдокию, которую в народе называют свистуньей. В молодости она вела греховную жизнь, но потом уверовала в Бога и посвятила себя служению. На этот день традиционно гулял сильный ветер, из-за чего святая получила свое прозвище.
Что можно делать 14 марта
Люди выходили на пригорки со свистульками – так было принято встречать приход весны.
Женщины с этого дня начинали активно ткать. Делали это до начала посева.
Праздник отмечали с размахом: девушки и дети кликали весну и пели песни.
Верили, что в этот день нужно подать милостыню просящему.
14 марта считалось благоприятным для любых покупок.
Что нельзя делать 14 марта
Верили, что строить в этот день планы на будущее не стоит – сбыться им будет не суждено.
Запрещалось причинять вред ласточкиным гнездам. Иначе заболеешь.
Для женщин под запретом была стрижка.
После захода солнца люди старались не выходить из дома.