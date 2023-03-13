Приметы на 14 марта: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

Приметы на 14 марта: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи
Фото: unsplash.com
Праздник был связан с приходом весны

В православии во вторник 14 марта принято вспоминать святую Авдотью или Евдокию, которую в народе называют свистуньей. В молодости она вела греховную жизнь, но потом уверовала в Бога и посвятила себя служению. На этот день традиционно гулял сильный ветер, из-за чего святая получила свое прозвище.

Что можно делать 14 марта

  • Люди выходили на пригорки со свистульками – так было принято встречать приход весны.
  • Женщины с этого дня начинали активно ткать. Делали это до начала посева.
  • Праздник отмечали с размахом: девушки и дети кликали весну и пели песни.
  • Верили, что в этот день нужно подать милостыню просящему.
  • 14 марта считалось благоприятным для любых покупок.

Что нельзя делать 14 марта

  • Верили, что строить в этот день планы на будущее не стоит – сбыться им будет не суждено.
  • Запрещалось причинять вред ласточкиным гнездам. Иначе заболеешь.
  • Для женщин под запретом была стрижка. 
  • После захода солнца люди старались не выходить из дома.
  • В детской в этот день не мыли полы.

Приметы на 14 марта

  • Каким будет день – таким окажется и лето.
  • Пошел снег – год будет урожайным. 
  • Если день выдался ясным, то огурцы уродятся.
  • Теплая погода сулит ранний приход весны.
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