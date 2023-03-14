15 марта православная церковь отдает дань памяти выдающемуся религиозному деятелю Федоту Киринейскому. Епископ посвятил свою жизнь служению Богу и распространил христианство среди многих людей.
Что нельзя делать 15 марта
В эту дату стоит воздержаться от употребления сахарного песка. Наши предки считали, что при желании подсластить продукт, нужно отдать предпочтение меду. Это поможет отогнать от себя болезни.
Не стоит приобретать растения в квартиру. Считается, что на Федота они будут заряжены негативной энергией и могут отнять жизненные силы у проживающих в квартире.
Также на Руси считали, что в эту дату нельзя ходить против ветра, лучше сменить маршрут. В противном случае можно подхватить опасное заболевание.
Приметы на 15 марта
Погода на Федота покажет, каким будет июль.
Если 15 марта выпадет много снега, это значит, что весна позже обычного сменится летним периодом.
Теплый южный ветер говорит о том, что лето будет жарким, но пасмурным.