В эту дату православные чтут память святого

15 марта православная церковь отдает дань памяти выдающемуся религиозному деятелю Федоту Киринейскому. Епископ посвятил свою жизнь служению Богу и распространил христианство среди многих людей.



Что нельзя делать 15 марта

Приметы на 15 марта

В эту дату стоит воздержаться от употребления сахарного песка. Наши предки считали, что при желании подсластить продукт, нужно отдать предпочтение меду. Это поможет отогнать от себя болезни.Не стоит приобретать растения в квартиру. Считается, что на Федота они будут заряжены негативной энергией и могут отнять жизненные силы у проживающих в квартире.Также на Руси считали, что в эту дату нельзя ходить против ветра, лучше сменить маршрут. В противном случае можно подхватить опасное заболевание.Погода на Федота покажет, каким будет июль.Если 15 марта выпадет много снега, это значит, что весна позже обычного сменится летним периодом.Теплый южный ветер говорит о том, что лето будет жарким, но пасмурным.