Крестьяне не ходили в лес из опасений встретить медведя

Православная церковь вспоминает 16 марта мученика Евтропия Амасийского, жившего в III-IV веках. Император Максимиан приказал подвернуть подвергал Евтропия пыткам, чтобы тот отрекся от веры во Христа. Попытки были тщетны, и в 208 году Евтропий принял мученическую смерть.

Традиции и обычаи

На Евтропиев день крестьяне проводили множество обрядов. Один из самых известных – обращение к солнцу, которое было нужно для того, чтобы снежные покровы поскорее сошли с земли. А еще светило просили о защите посевов от болезней, вредителей и сглазов.

Что нельзя делать в Евтропиев день

Крестьяне старались в этот день держаться подальше от леса – можно было встретить медведя, который вот-вот проснулся после долгой зимней спячки.

А еще запрещалось давать деньги в долг, ругаться, спорить и затевать ссоры.

Приметы на 16 марта