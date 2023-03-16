Хамить животным точно не стоит

17 марта православная церковь отдает дань памяти Герасиму Иорданскому. На Руси этот праздник оброс своими особенностями. Например, считалось, что если порадовать домашних питомцев или скотину, весь год будешь жить в достатке.





Что нельзя делать 17 марта



Приметы на 17 марта

Дурное обращение с четвероногими товарищами может привести к самым плачевным последствиям. Так, если накричать на кота, велика вероятность, что сильная ссора с родным человеком приведет к окончательному разрыву.А еще в эту дату особое внимание нужно уделить обуви. Нельзя надевать на ноги обновку, иначе в ближайшее время у человека начнутся серьезные проблемы со здоровьем.Также стоит воздержаться от крупных покупок. Наши предки верили, что приобретения на Герасима не принесут удовлетворение своему владельцу.Появление грачей говорит о том, что через несколько недель снег полностью сойдет.Жаркая погода обещает богатый урожай ягод в летний период.Птицы ведут себя беспокойно, громко кричат и перелетают с места на место – морозная погода затянется надолго.