Приметы на 18 марта: что нельзя делать в день Конона Огородника

Приметы на 18 марта: что нельзя делать в день Конона Огородника
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Православные чтут мученика, который считался покровителем урожая

Православная церковь 18 марта вспоминает Святого Конона, жившего в III веке в Назарете. Он считается покровителем урожая, а потому ему молились все, кто работал с землей.

Традиции и обычаи

В народе считали, что именно на день Конона нужно начинать замачивать семена – несмотря на погоду. Говорили, что на Конона Огородника день с ночью равняется, зима уже окончательно уходит, весна начинается – смотрели, в основном, по снежным покровам. Хотя еще до апреля давали о себе знать ночные морозы.

А еще считалось, что с Кононова дня весной ожидаются еще сорок морозов. По специальному обряду защищали почву от червей, насекомых и засухи – выкапывали три лунки, которые затем засыпали с землей.

Что нельзя делать на Конона Огородника

Под самым строгим запретом были покупки, а также работа в тягость – труд должен был приносить лишь удовлетворение. Поэтому земледельцы занимались исключительно своим делом – отвлекать их не стоило.

Приметы на 18 марта

  • Солнце вышло из облаков – день выдастся теплым;
  • День без осадков – летом не ждать града;
  • Трясогузки уже вернулись – к теплой весне.
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